Как пишет Politeka.net, Иракли Макацария - известный грузинский шоумен. Звезда также был главным героем шоу "Холостяк". А недавно стало известно, что знаменитость женится на молодой красотке Лизе Чичуа, которая на 17 лет младше него. Парочка после этого отправилась в медовый месяц. Лиза, как и звездный супруг, активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Чичуа опубликовала фото, на котором позировала в мини.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Эта девушка — кукла Барби, а не скульптура", "такие ноги", "Невероятная красота", "Просто вау, ты такая классная", "Какая красивая, стройная", "Красотушка", "моя жена в огне".

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