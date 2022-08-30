Популярна співачка, Оля Цибульська, постійно спілкується з шанувальниками в Інстаграм сторіс. Вона розміщує для фоловерів нові публікації і ділиться всім цікавим зі свого життя.
Нещодавно вона записала емоційну «історію», де показала, як збирає речі перед поверненням до столиці.
Артистка не уявляє, як зібрати півроку життя, запхати в коробки та сумки та перевезти в інше місце.
«Повертаємось до Києва. Не уявляю собі, як скласти все життя в сумку?», - поміркувала вона.
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Наступного сторіс Цибульська показала безлад у квартирі, скрізь розкидані речі та іграшки.
Зокрема, в спальні на подружнє ложе було навалено одяг, який потрібно було запакувати у валізи.
Зазначимо, що з Києва Оля Цибульська виїхала ще у лютому після трьох ночей у підвалі. Усі ці місяці вона жила на заході України із сином та чоловіком.
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