Кума Дзідзьо Ольга Цибульська показала, як збирає речі перед поверненням додому.

Популярна співачка, Оля Цибульська, постійно спілкується з шанувальниками в Інстаграм сторіс. Вона розміщує для фоловерів нові публікації і ділиться всім цікавим зі свого життя.

Нещодавно вона записала емоційну «історію», де показала, як збирає речі перед поверненням до столиці.

Артистка не уявляє, як зібрати півроку життя, запхати в коробки та сумки та перевезти в інше місце.

«Повертаємось до Києва. Не уявляю собі, як скласти все життя в сумку?», - поміркувала вона.

Наступного сторіс Цибульська показала безлад у квартирі, скрізь розкидані речі та іграшки.

Зокрема, в спальні на подружнє ложе було навалено одяг, який потрібно було запакувати у валізи.

Зазначимо, що з Києва Оля Цибульська виїхала ще у лютому після трьох ночей у підвалі. Усі ці місяці вона жила на заході України із сином та чоловіком.



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