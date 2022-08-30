Дружина ведучого Володимира Остапчука Крістіна Горняк встигла повернутись до України, поки її чоловік проводить час із дітьми в Канаді.

У Stories-instagram нотаріус Крістіна Горняк виклала кадри, на яких показала та розповіла, з чого починається її день, а також повідомила про довгоочікуваний подарунок із Харкова.

Рано вранці Крістіна влаштувала пробіжку в обтягувальному топі та лосинах. Після цього вона зустрілася із подружками і разом вони попили кави.

«Після сніданку побіжу на пошту, бо мені прийшов подаруночок із Харкова від військових. Я дуже на нього чекаю забрати, бо це для мене історична річ. Військові мені сказали, не зважай на те, що він трохи не такий чистий, але…», - заінтригувала дружина Остапчука.

Зазначимо, що на початку серпня Крістіна Горняк поїхала подалі від обстрілів зі своїми подругами до столиці Словаччини, Братислави.

Через деяке за кордон виїхав її чоловік Володимир Остапчук. Однак телеведучий поїхав не до дружини, а до своїх дітей від першого шлюбу до Канади.

Екс-дружина Олена Войченко довгий час перешкоджала спілкуванню Остапчука зі своїми спадкоємцями, проте ситуація почала поступово налагоджуватись. У своєму Instagram-блозі Вова показав, що зараз проводить час із Емілією та Еваном на пляжі Торонто (Канада).

Нагадаємо, що дружина Остапчука зачарувала жіночним чином у сукні стилю для білизни.

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