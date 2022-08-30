Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк успела вернутся в Украину, пока ее супруг проводит время с детьми в Канаде.

В Stories-instagram нотариус Кристина Горняк выложила кадры, на которых показала и рассказала, с чего начинается ее день, а также сообщила о долгожданном подарке из Харькова.

Рано утром Кристина устроила пробежку в обтягивающем топе и лосинах. После этого она встретилась с подружками и вместе они попили кофе.

«После завтрака побегу на почту, потому что мне пришел подарочек из Харькова от военных. Я очень его жду забрать, потому что для меня это историческая вещь. Военные мне сказали, не обращай внимание, что он немного не такой чистый, но…», - заинтриговала жена Остапчука.

Отметим, что в начале августа Кристина Горняк уехала подальше от обстрелов со своими подругами в столицу Словакии, Братиславу.

Через некоторое за границу выехал ее супруг Владимир Остапчук. Однако телеведущий поехал не к жене, а к своим детям от первого брака, в Канаду.

Экс-супруга Елена Войченко долгое время препятствовала общению Остапчука со своими наследниками, однако ситуация начала постепенно налаживаться. В своем Instagram-блоге Вова показал, что сейчас проводит время с Эмилией и Эваном на пляже Торонто (Канада).

Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.

Также Politeka писала, что эффектная жена Остапчука в вышиванке пленила женственными формами.