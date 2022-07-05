Как сообщает Politeka.net, жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк активно ведет свой блог в Инстаграм, где делится советами, собирает деньги на благотворительность и просто показывает яркие образы. В этот раз она выбрала для выхода шелковое платье в бельевом стиле, а потому выглядела по-настоящему шикарно.

Кристина Горняк показала пользователям сети трендовый образ на лето. В центре образа — атласное платье-комбинация нежного розового оттенка. Отметим, что изделия из струящегося атласа, особенно платья в бельевом стиле — тренд нескольких сезонов подряд.

Если же вы не ощущаете в себе достаточно смелости, чтобы выйти на улицу в одном только таком платье. То скомбинируйте такой аутфит с оверсайз рубашкой, как это делает Кристина Горняк.

"Все, что когда-то было таким важным, стало совершенно незаметным…", - подписала снимок девушка.

Внимание пользователей сети сразу же привлек этот женственный и смелый образ и они оставили свои комплименты для Кристины: "Красотка, так держать", "Такой красивый кадр", "Красавица", "Очень красиво".

Напомним, что жена ведущего "Маски" Остапчука пожаловалась на свое самочувствие.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука заявила о внутренних изменениях.

Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука впечатлила видом в платье с вырезами.