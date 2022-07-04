Как сообщает Politeka.net, жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк регулярно восхищает своим стилем и эффектными образами.

Эту неделю она начала с яркого и стильного лука, который привлек внимание к ее фигуре. Свой новый образ она продемонстрировала в Сториз-Инстаграм.

Кристина Горняк предстала в наряде повседневного стиля. Белая блуза-вышиванка с красной вышивкой и рукавами фонариками удачно подчеркнула ее женственные формы. При этом голубая джинсовая юбка позволила полюбоваться на стройные ножки.

Кристина дополнила аутфит белой плетенной сумочкой и украшениями, а также сделала красивую укладку и макияж с акцентом на яркие губы. В руках она держит телефон, делая снимки у зеркала. Наслаждение для глаз вышел образ.

"Что по ярким цветам? Когда увидела, то сразу взяла блузу. Ведь она очень похожа на нашу вышиванку", - призналась в подписи к кадрам Кристина Горняк.

Напомним, что жена ведущего "Маски" Остапчука пожаловалась на свое самочувствие.

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