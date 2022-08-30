53-річна Дженніфер Лопес насмішила незручним інтерв'ю самій із собою у двох різних образах.

53-річна Дженніфер Лопес останнім часом після весілля стала активніше з'являтися на публіці та розповідати про себе. Також після церемонії Лопес кілька разів показувала трендові образи, щоби привернути увагу до фігури.

Оскільки артистка тісно співпрацює з кількома косметичними брендами, вона не приховує, що їй подобається увага та компліменти. Нещодавно зірка змінила відразу кілька образів і вирішила дати жартівливе інтерв'ю самій собі.

«Вона і раніше давала багато інтерв'ю, але це просто 🤏 трохи відрізняється. #ТренерNY» - сказано у підписі.

Шанувальники відреагували: «Люблю її ❤; Люблю це 😍; гарненько постаралася 😍Люблю це; Робити рекламу Coach, але носити сумки Christian Dior….; Мені подобається Дженніфер, але вона не тренер; Це просто викликало найбільшу посмішку на моєму обличчі!! Це так мило, ха-ха, обожнюю 🤍; Люблю її капелюшки ❤️; Омг будь ласка 🥹🥹 вона страшенно мила 😫❤️».

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек із шумом відсвяткували своє весілля і влаштували відразу кілька вечірок з нагоди свого особливого дня. Також пара двічі влаштувала собі романтичну подорож, спочатку до Парижа, а потім – до Італії.

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