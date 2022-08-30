53-летняя Дженнифер Лопес в последнее время после свадьбы стала активнее появляться на публике и рассказывать о себе. Также после церемонии Лопес несколько раз показывала трендовые образы, чтобы привлечь внимание к фигуре.
Поскольку артистка тесно сотрудничает с несколькими косметическими брендами, она не скрывает, что ей нравится внимание и комплименты. Недавно звезда сменила сразу несколько образов и решила дать шутливое интервью самой с собой.
«Она и раньше давала много интервью, но это просто 🤏 немного отличается. #ТренерNY» - сказано в подписи.
Поклонники отреагировали: «Люблю ее❤; Люблю это 😍; хорошенько постаралась😍Люблю это; Делать рекламу Coach, но носить сумки Christian Dior….; Мне нравится Дженнифер, но она не тренер; Это просто вызвало самую большую улыбку на моем лице!! Это так мило, ха-ха, обожаю🤍; Обожаю ее шляпки ❤️; Омг пожалуйста🥹🥹 она чертовски милая😫❤️».
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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек с шумом отпраздновали свою свадьбу и устроили сразу несколько вечеринок по случаю своего особенного дня. Также пара дважды устроила себе романтичную поездку, сначала в Париж, а затем - в Италию.
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