Відома співачка та актриса Ганна Трінчер вирішила привернути до себе увагу провокативним чином із топом на тоненьких зав'язках.

Українська співачка та актриса Ганна Трінчер, яка минулої зими зробила пластичну операцію зі збільшення грудей, часто наголошує на оновлених формах. Зі свого рішення змінитись Трінчер зробила ціле шоу, всіляко розповідала про те, як змінилася її фігура та показувала багато відео.

Нині Ганна продовжує привертати до себе увагу не лише творчістю, а й різними скандалами, плітками, конфліктами на публіку та демонстрацією постаті. Все частіше Трінчер наголошує на топах, коротких майках або досить відкритих вбраннях, щоб підкреслити бюст.

"Погнала на важливу зустріч. Як вам образ?" – написала Ганна під кадрами.

Трохи раніше Ганна поскаржилася на розбитий стан та самопочуття загалом, назвавши відразу кілька причин.

«У цьому, на жаль, вся я… Іноді просто все накопичується та емоційно я не витримую. Не спала майже години, всю ніч обіймала «білого друга», нормально жодного разу не їла, ледве встигла на потяг. Болить живіт моторошно, цілий день у дорозі, вже дуже хочу в душ» - поскаржилася Трінчер.

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