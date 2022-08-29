Украинская певица Настя Каменских объяснила, почему ее муж Потап (Алексей Потапенко) не вернулся вместе с ней в Украину, чем вызвала волну новой критики в адрес супругов.

Так, в программе «Все буде добре» Каменских сообщила, что Потап находится в Испании. И с его здоровьем есть большие проблемы.

«У него парализовало поллица. Мы сейчас находимся без адаптации и понятно, что каждый украинец, большинство украинцев, проживают посттравматический синдром, или депрессию, или панические атаки, здоровье начинает сыпаться", - объяснила певица.

Многие украинцы не поверили объяснениям Каменских, они считают, что артистка просто решила «отмазаться» за бегство Потапа перед общественностью. Объяснение Каменских еще больше разозлило украинцев. На артистку и ее супруга обрушилась новая волна хейта.

"После 24.02 .22- многих "парализовало", что поделаешь, так очень любят Украину.",

"Оно потом вернется и будет взывать, как оно любит Украину",

"Война закончится и все параличи пройдут",

"ТРУС, вот он кто, война срывала маски лицемерия, здоровяк отсиживается за границей, а девочки наши молоденькие на фронте и не побоялись. Позор таким патриотам, что любят Украину из-за границы годами это лжелюбов",

"У него такая болезнь, а он еще и занимается такой деятельностью, участвует в благотворительных мероприятиях...(с парализованным лицом), чтобы помочь стране. Ну как не похвалить? Герой! Страну всегда легче любить из-за границы. Ну-ну... хоть бы не пи&дела",

"А я вам расскажу, как это было!" Неприятность случилась с ним, когда в его стране шла война, а он оказался в мирной Испании и наслаждался в прохладном от кондиционера помещении, прячась от жары. Вот тут его и просифонило, протянуло!",

"Его контузило на Канарах или в Испании?",

"Бессовестные оба. Главное пиар, чтобы не забыли, Леся Никитюк, помогает переселенцам, Тарас Тополь воюет, у которого 3 маленьких детей, а Потап пиарится, все как всегда", - пишут в сети.

Напомним, жена Остапчука показала, как выглядела в детстве.

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