Известная певица и актриса Анна Тринчер решила привлечь к себе внимание провокативным образом с топом на тоненьких завязках.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер, которая прошлой зимой сделала пластическую операцию по увеличению груди, часто делает акцент на обновленных формах. Из своего решения измениться Тринчер сделала целое шоу, всячески рассказывала о том, как изменилась ее фигура и показывала много видео.

Сейчас Анна продолжает привлекать к себе внимание не только творчеством, но и различными скандалами, сплетнями, конфликтами на публику и демонстрацией фигуры. Все чаще Тринчер делает акцент на топах, коротких майках или довольно открытых нарядах, чтобы подчеркнуть бюст.

"Погнала на важную встречу. Как вам образ?" - написала Анна под кадрами.

Чуть ранее Анна пожаловалась на разбитое состояние и самочувствие в целом, назвав сразу несколько причин.

«В этом, к сожалению, вся я… Иногда просто все накопляется и эмоционально я не выдерживаю. Не спала почти ни часа, всю ночь обнимала «белого друга», нормально ни разу не ела, едва успела на поезд. Болит живот жутко, целый день в дороге, уже очень хочу в душ» - пожаловалась Тринчер.

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