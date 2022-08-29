Коля Серга не стал слепо доказывать свою правоту, а захотел разобраться в риторике "идеологических противников". Для этого звезда начал учить родной язык и читать украинскую литературу.

Как сообщает Politeka.net, военный, ведущий "Орла и Решки" и певец Коля Серга ранее выступавший против сепарации Украины от российского культурного пространства, сноса памятников Пушкину и Булгакову, изменил свои взгляды.

Об этом он рассказал в интервью Алине Доротюк для ее YouTube-канала.

По словам Коли Серги, ранее он не осознавал, насколько самобытна и уникальна украинская культура, поскольку попросту рос в среде, где ценили и уважали все российское. Кроме того, Коля Серга добавил, что в его семье всегда говорили на российском языке и украиского он в своей семье не слышал - он был у него лишь в школе.

"Я рос без знания украинской культуры и украинской истории... Я рос в российской культуре. Она мне нравилась. Я не погружался в вопрос связи между культурой и политикой. Когда я записывал то обращение, оно имело два подтекста: первый – я реально защищал то, что учил практически всю жизнь, и второе – я защищал свое русскоязычное творчество", – прокомментировал Серга.

Коля Серга не стал слепо доказывать свою правоту, а захотел разобраться в риторике "идеологических противников". Для этого звезда начал учить родной язык, читать украинскую литературу и пробовать писать стихи и песни на украинском.

"Когда я начал это делать – мне понравилось. Я даже не думал, что в украинской литературе есть такие произведения. Я лично для себя открыл Николая Хвылевого. Я читаю и кайфую. Получаю интеллектуальный оргазм. Я понял, что я очень многого не знаю об украинской культуре. Очень! Когда начал общаться на украинском языке, я понял, что это совершенно другая фонетика, иначе звучит голос. Меня это "вставило", - признался музыкант.

Напомним, Коля Серьга рассказал, как оккупанты в Буче расстреляли экс-бойфренда Тодоренко.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и Решки" Коля Серга объяснил, почему пошел защищать Украину.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и Решки" Коля Серга был приманкой для коллаборантов в Одессе.



