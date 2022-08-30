Актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук розповіла про плани на майбутнє зі своїм старшим сином.

Популярна українська актриса Ганна Саліванчук активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та вражає історіями про особисте життя. Як відомо, артистка вже довго одружується з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим.

Разом із чоловіком Ганна займається вихованням двох синів: у 2015 році у пари народився син Гліб, а у 2020 – Микита. Зараз у артистки стоїть питання про виховання дітей і чи варто відправляти нині до навчальних закладів.

«Усім доброго дня, якщо він добрий. Я як свідома мама першокласника йду зараз до школи. Це треба, щоб допомогти нашій першій вчительці одягнути всі зошити в обкладинки, підписати їх тощо. Скажіть, будь ласка, у мене зараз до вас запитання.

Як ви вважаєте, де зараз дитині буде безпечніше? У школі, де щоразу вони бігтимуть у притулок при сиренах. Чи все-таки вдома навчати краще?» – поцікавилася Саліванчук.

Також артистка вирішила поспілкуватися із шанувальниками. Саліванчук поцікавилася у передплатників, як вони збираються провести останній день літа та прокоментувала їхні відповіді.

Так, наприклад, актриса показала фотографію, на якій разом із Божковим позує на природі, при цьому чоловік тримає на плечах молодшого сина. Ганна розповіла, як зараз виглядає їхній сімейний відпочинок.

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