Актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук рассказала о планах на будущее со своим старшим сыном.

Популярная украинская актриса Анна Саливанчук активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и впечатляет историями о личной жизни. Как известно, артистка уже долго живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым.

Вместе с мужем Анна занимается воспитвнием двух сыновей: в 2015 году у пары родился сын Глеб, а в 2020 – Никита. Сейчас у артистки стоит вопрос о воспитании детей и стоит ли отправлять сейчас малышей в учебные заведения.

«Всем доброго денька, если он добрый. Я, как сознательная мама первоклассника, иду сейчас в школу. Это надо, чтобы помочь нашей первой учительнице одеть все тетрадки в обложки, подписать их и тд. Скажите, пожалуйста, у меня сейчас к вам вопрос.

Как вы считаете, где сейчас ребенку будет безопаснее? В школе, где каждый раз они будут бежать в укрытие при сиренах. Или же все-таки дома обучать лучше?» - поинтересовалась Саливанчук.

Также артистка решила пообщаться с поклонниками. Саливанчук поинтересовалась у подписчиков, как они собираются провести последний день лета и прокомментировала их ответы.

Так, например, актриса показала фотографию, на которой вместе с Божковым позирует на природе, при этом мужчина держит на плечах младшего сына. Анна рассказала, как сейчас выглядит их семейный отдых.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.