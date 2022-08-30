Популярна українська блогерка Юлія Бельченко, яка стала однією з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк", де прославилася, як ексцентрична "Зайка", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина поділилася незвичайними кадрами з дитинства і зворушливо привітала свою маму з днем народження.
Так, у своїх інста-сторіс Юлія опублікувала цілу серію фотографій. На одній із перших дівчина показала себе у домашньому образі без макіяжу, та повідомила, що "сьогодні особливий день". Потім вона показала свою маму з букетом троянд, яка має день народження. Варто зазначити, що "Зайка" дуже схожий на свою маму.
Потім блогерка показала кілька архівних фотографій, на яких її можна побачити зовсім маленькою, а маму значно молодшою. Крім того, Юля розповіла про свою маму.
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"Моя мама вже 38 років працює вчителем молодших класів. Понад 13 років працює з дітьми з особливими потребами в інклюзивній школі. Має безліч відзнак/подяк/нагород. Щоб потрапити до першого класу саме до моєї мами – вишиковується черга. Вона – найкраща мама у світі", - написала Бельченко.
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