Популярная украинская блогерша Юлия Бельченко, которая стала одной из самых ярких участниц шоу "Холостяк", где прославилась, как эксцентричная "Зайка", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась необычными кадрами из детства и трогательно поздравила свою маму с днем рождения.

Так, в своих инста-сторис Юлия опубликовала целую серию фотографий. На одной из первых девушка показала себя в домашнем образе без макияжа, и сообщила, что "сегодня особенный день". Затем она показала свою маму с букетом роз, у которой день рождения. Стоит отметить, что "Зайка" очень похожа на свою маму.

Затем блогерша показала несколько архивных фотографий, на которых ее можно увидеть совсем маленькой, а маму значительно моложе. Кроме того, Юля рассказала о своей маме.

"Моя мама уже 38 лет работает учителем младших классов. Более 13 лет работает с детьми с особенными потребностями в инклюзивной школе. У нее множество отличий/благодарностей/наград. Чтобы попасть в первый класс именно к моей маме – выстраивается очередь. Она – лучшая мама на свете", - написала Бельченко.

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