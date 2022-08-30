Популярний ресторатор, шоумен, блогер та багаторічний суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, який навіть під час війни залишається в Україні та волонтерить, часто радує фоловерів яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, у цей шеф-кухар поділився зворушливим фото зі своєю мамою та розповів, як сумує за нею.

Схоже, це архівний знімок, зроблений під час спільного відпочинку Ектора з мамою. На фото вони виглядають щасливими та безтурботними, Ектор одягнув смішний пляжний капелюх, а його мама виглядає значно молодшою, ледь не ровесницею сина.

У підписі до публікації Хіменес-Браво розповів: "Щодня мама запитує, як там Україна, жива чи здорова. Так просто поїхати додому, бути там, і депресувати, що ось, війна, як усіх шкода. Але той факт, що мені вже давно не двадцять, підкреслює сильне відчуття, що я там, де маю бути. Я відчуваю, що потрібен, відчуваю, що я можу зробити.

Шанувальники відразу почали коментувати нове фото на сторінці ресторатора: "Дякую вам, що ви з нами", "Це найцінніше, що є в житті", "Здоров'я вам і вашій мамі. Ви справді там, де дуже потрібні, щира подяка" , "Яка мама у вас красива", "Бережіть свою маму, дай Бог вам здоров'я", "Ви неймовірний. Відчувається, що ви єдине ціле з Україною. Дякую", "Я знала, що ви не поїдете з України. Чекаємо на перемогу" , "Ви такі схожі".

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