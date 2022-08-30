Популярный ресторатор, шоумен, блогер и многолетний судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который даже во время войны остается в Украине и волонтерит, часто радует фолловеров яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот шеф-повар поделился трогательным фото со своей мамой и рассказал, как скучает по ней.

Похоже, это архивный снимок, который был сделан во время совместного отдыха Эктора с мамой. На фото они выглядят счастливыми и беззаботными, Эктор надел забавную пляжную шляпу, а его мама смотрится значительно моложе, едва не ровесницей сына.

В подписи к публикации Хименес-Браво рассказал: "Каждый день мама спрашивает, как там Украина, живой или здоровый. Так просто поехать домой, быть там, и депрессировать, что вот, война, как всех жалко. Но тот факт, что мне уже давно не двадцать, подчеркивает сильное ощущение, что я там, где должен быть. Я чувствую, что нужен, чувствую, что я могу сделать. И это сработает. Так что, мам, скучаю, но продолжаю работать".

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото на странице ресторатора: "Спасибо вам, что вы с нами", "Это самое ценное, что есть в жизни", "Здоровья вам и вашей маме. Вы действительно там, где очень нужны, искренняя благодарность", "Какая мама у вас красивая", "Берегите свою маму, дай Бог вам здоровья", "Вы невероятный. Чувствуется, что вы единое целое с Украиной. Спасибо", "Я знала, что вы не уедете из Украины. Ждем победу", "Вы так похожи".

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