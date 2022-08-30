Суддя "Співають всі" Анастасія Приходько не змогла поділити дорогу з українським солдатом, через що скандал став публічним.

Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько – відома українська співачка. Зірка також судила проект Співають всі, де головною суддею була Наталія Могилевська. Не забуває Анастасія і про Фейсбук, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Приходько попросила допомоги у пошуку людини на "Бентлі", з якою не поділила дорогу.

"Друзі потрібна Ваша допомога! Дуже хочу знати хто це:))) Тому що так хамити коли ти ще й не правий, може тільки він!!! Я розумію "Бентлі" всі справи, ну треба ж бути людиною ....", - написала Приходька.

Не довго шукати довелося кривдника Анастасії - він сам написав у коментарях зірки. Як виявилося – це солдат ЗСУ. Він розповів про себе, а також про інцидент, який трапився.

"Далі, під час опису інциденту постараюся бути гранично об'єктивним до обох сторін конфлікту.

Моя машина була припаркована на бульварній частині.

м. Контрактова площа.

Виїжджаючи на Нижній Вал, я спостерігав, що рухається з боку другорядної дороги по вул. Межигірська або з боку Верхнього Вал (де поворот взагалі заборонений) стверджувати не буду - не знаю), Lexus LX570 чорного кольору.

Фактично ми обидва виїжджали головною дорогою.

За моєю оцінкою аварійної ситуації припустити не можуть водії обох машин спостерігали один одного.

Водій Лексуса, побачивши мою машину, почав сигналити, я відсигналив у відповідь.

На найближчому світлофорі ми зупинилися поряд, я опустив скло і звернувся у дуже ввічливій формі до водія Лексуса (який теж опустив скло) із запитанням – з якою метою він сигналив?

До жінки я не звертався взагалі.

У відповідь я отримав низку емоційних відповідей – хором від водія (чоловіки явно призовного віку) і чому жінки, яка перебувала на пасажирському сидінні", - написав солдат.

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