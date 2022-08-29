Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица и судья проекта "Співають всі". Знаменитость также активно ведет Фейсбук, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Приходько показала свой кулинарный талант.
"Это именно тот момент, когда чувствуешь себя Кондитерским Богом
Я впервые еб твою налево сделала такой торт! Я сейчас лопну от тщеславия...", - написала Приходько.
Фаны поставили почти две тысячи лайков и написали комментарии:
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"Ну что тут скажешь? Вкусно поет, вкусно готовит – настоящая украинская женщина и настоящая хозяйка! Супер!", "Вы просто молодец!
Я смотрю на Ваши фото в ленте и мне приятно понимать, что в Украине есть такие люди-звезды как Вы. Надеюсь Ваши близкие и родные по достоинству оценят Ваш труд над вкусностями", "Какая умничка! И талантливая певица, и супер мама, и консервируешь и выпекаешь!!! Супер стар!!! И еще в доску своя!!!!".
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