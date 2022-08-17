Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица, которая участвовала на "Евровидении". А в прошлом году звезда стала судьей проекта "Співають всі", где была главной судьей проекта Наталья Могилевская. Анастасия, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.
А в этот раз Приходько поделилась видео, на котором подшутили над Алексеем Арестовичем, который хвастался своими успехами.
"Доброе утро, друзья", - написала Анастасия под видео.
Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарии:
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"Доброе утро! Хорошего мирного дня", "Это настоящий шедевр. 5++++++", "Доброе утро и веселого дня", "Какой кадр".
Сообщалось, что Приходько опубликовала видео, где был Алексей Арестович.
"Доброе утро) Как всегда начинаем с юмора", - написала Анастасия.
"Я честно собирался идти в армию воевать. Собрал друзей в одну бригаду, они кстати пошли, а я...", - прозвучало в видео.
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