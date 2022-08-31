Популярний український телеведучий, блогер та шоумен Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклав зворушливе відео, як зустрічав дружину Дашу Квіткова після довгої розлуки.
Як видно в ролику, Даша виходить з автомобіля, на якому приїхала, і одразу ж кидається в обійми коханого чоловіка. Микита не менш щасливий від цієї зустрічі, мабуть тому вирішив зафіксував цей момент на камеру свого телефону. Очевидно, закохані давно не бачилися, бо Квіткова спочатку відпочивала із сином у Туреччині, а потім їздила до Польщі, де мала справи.
У підписі до публікації Добринін написав: "Нарешті всі вдома". Розчулені до сліз шанувальники відразу почали коментувати відео із зустрічі пари: "Навіть уявити важко, які емоції ви випробували в цей момент! Радію разом з вами", "Як це мило. Яка ви прекрасна пара і сім'я. Дай Бог вам щастя і любові на довгі роки", "Яка ви крута пара", "Неймовірні", "На такі моменти можна дивитися вічно", "У мене сльози, як це мило", "Яка ви сім'я, дуже зворушливо, аж до сліз", "Це кохання".
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