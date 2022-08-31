Популярный украинский телеведущий, блогер и шоумен Никита Добрынин, который был главным героем шоу "Холостяк", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложил трогательное видео, как встречал жену Дашу Квиткова после долгой разлуки.

Как видно в ролике, Даша выходит из автомобиля, на котором приехала, и сражу же кидается в объятия любимого мужа. Никита не менее счастлив от этой встречи, видимо, поэтому решил запечатлел этот момент на камеру своего телефона. Очевидно, влюбленные давно не виделись, так как Квиткова сначала отдыхала с сыном в Турции, а затем ездила в Польшу, где у нее были дела.

В подписи к публикации Добрынин написал: "Наконец-то все дома". Растроганные до слез поклонники тут же принялись комментировать видео со встречи пары: "Даже представить трудно, какие эмоции вы испытали в этот момент! Радуюсь вместе с вами", "Как это мило. Какая вы прекрасная пара и семья. Дай Бог вам счастья и любви на долгие годы", "Какая вы крутая пара", "Невероятные", "На такие моменты можно смотреть вечно", "У меня слезы, как это мило", "Какая вы семья, очень трогательно, прямо до слез", "Это любовь".

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