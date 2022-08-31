Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер, яка минулої зими зробила пластичну операцію зі збільшення грудей, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. і треба сказати, що на своїх фото та відео в мікроблозі дівчина не втрачає можливості продемонструвати результати пластики.

Так, цього разу Ганна опублікувала відео, в якому хотіла показати, як робить зачіску та макіяж, проте всі дивилися трохи нижче обличчя. Справа в тому, що на відео співачка з'явилася в прозорій мереживній піжамі ніжного блакитного відтінку, яка лише підкреслила її видатні збільшені принади. І якщо на початку відео Аня була без макіяжу та зі спеціальним пристроєм для волосся на голові, то наприкінці ролика постала вже у всій красі – з макіяжем та розкішними кучерями.

Користувачі відразу почали коментувати нове відео Трінчер, ділячись своєю думкою щодо її вигляду: "Неймовірна", "Шикарна", "Ти така красива", "Чарівна", "Тобі личить", "Трохи менше ботокса, а так вогонь", " Така красива", "Красуня", "Дуже красиво вийшло", "Яка ж красива", "Я теж хочу таку чарівну виручалочку для волосся", "Навіщо стільки ботоксу, штучності? Така молода дівчина", "Дуже красиво", "Ну ок, та й спати можна, чоловіка точно не злякаєш", "Гарна, але 35", "Результат просто вогонь, дуже красиво, тобі дуже личить".

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