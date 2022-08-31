Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая прошлой зимой сделала пластическую операцию по увеличению груди, чатсо делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. и надо сказать, что на своих фото и видео в микроблоге девушка не упускает возможности продемонстрировать результаты пластики.
Так, в этот раз Анна опубликовала видео, в котором хотела показать, как делает прическу и макияж, однако, все смотрели немного ниже лица. Дело в том, что на видео певица появилась в прозрачной кружевной пижаме нежного голубого оттенка, которая только подчеркнула ее выдающиеся увеличенные прелести. И если в начале видео Аня была без макияжа и со специальным устройством для волос на голове, то конце ролика предстала уже во всей красе – с макияжем и роскошными локонами.
Пользователи тут же принялись комментировать новое видео Тринчер, делясь своим мнением относительного ее вида: "Невероятная", "Шикарная", "Ты такая красивая", "Очаровательная", "Тебе идет", "Чуть меньше ботокса, а так огонь", "Такая красивая", "Красавица", "Очень красиво получилось", "Какая же красивая", "Я тоже хочу такую волшебную выручалочку для волос", "Зачем столько ботокса, искусственности? Такая молодая девушка", "Очень красиво", "Ну ок, да и спать можно, мужчину точно не испугаешь", "Красивая, но 35", "Результат просто огонь, очень красиво, тебе очень идет".
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