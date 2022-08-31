Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая прошлой зимой сделала пластическую операцию по увеличению груди, чатсо делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. и надо сказать, что на своих фото и видео в микроблоге девушка не упускает возможности продемонстрировать результаты пластики.

Так, в этот раз Анна опубликовала видео, в котором хотела показать, как делает прическу и макияж, однако, все смотрели немного ниже лица. Дело в том, что на видео певица появилась в прозрачной кружевной пижаме нежного голубого оттенка, которая только подчеркнула ее выдающиеся увеличенные прелести. И если в начале видео Аня была без макияжа и со специальным устройством для волос на голове, то конце ролика предстала уже во всей красе – с макияжем и роскошными локонами.

Пользователи тут же принялись комментировать новое видео Тринчер, делясь своим мнением относительного ее вида: "Невероятная", "Шикарная", "Ты такая красивая", "Очаровательная", "Тебе идет", "Чуть меньше ботокса, а так огонь", "Такая красивая", "Красавица", "Очень красиво получилось", "Какая же красивая", "Я тоже хочу такую ​​волшебную выручалочку для волос", "Зачем столько ботокса, искусственности? Такая молодая девушка", "Очень красиво", "Ну ок, да и спать можно, мужчину точно не испугаешь", "Красивая, но 35", "Результат просто огонь, очень красиво, тебе очень идет".

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