На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася ефектними кадрами з Риму та розповіла свою історію, пов'язану з цим містом.

"Ми не бачились 2 роки, хоча до того були не розлучні. Навіть ковід не зміг стати між нами, а от мої стосунки змогли… і в минулому році я мала лише один напрямок - на Кіпр! Але все крихке закінчується, а справжнє - залишається з тобою назавжди. Так як ти зі мною", — пише Неплях.

Вперше у Римі, як пригадує Ганна, вона побувала в 2016 році.

"Я була юною моделькою, а він вже тоді був статнішим за всі статки. Це було кохання з першого погляду, подиху, дотику, якщо можна так сказати. Я ніколи не любила щось шумне і молоде, мені потрібна мудрість, досвід і неупереджена впевненість в собі. Він був таким. Ми з ним дуже схожі. Для нас обох важливий стиль і власний почерк", — розповідає "Міс Україна Всесвіт".

Модель також похвалилася, що вміє виділятися серед натовпу та підкорювати серця.

"Ми обидва гедоністи і забери у нас задоволення, ми просто помремо… бо який сенс в тому житті, коли ним неможливо насолоджуватися. Ми знаємося на вині і не маємо почуття провини, яке нав’язано суспільством просто за те, що інші собі не дозволяють. Для нас важливо смачно поїсти в компанії друзів. Ми шануємо сімейні цінності. Ми любимо кохати, кохатися, закохувати і закохуватися і ми знаємо, як це робити. 2 два роки ми не бачились. Але я все одно була твоя, а ти мій. Мій Рим", — додала Ганна Неплях.

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