Дженніфер Лопес і Бен Аффлек із шумом відсвяткували своє весілля, вирушили до Парижа на міні-відпустку і знову відлетіли до Італії. Пара спочатку відгуляла таємну церемонію з дітьми та відсвяткувала сім'єю знакову подію, а потім відгуляла ще одне весілля, але вже для друзів.

Наразі Лопес активізувала свою роботу одразу після сімейного свята та вже знялася у рекламній фотосесії для бренду, з яким співпрацює багато років. У шкіряному пальті та бунтарському образі 53-річна Лопес привернула увагу.

«Ім'я (імена) каже саме за себе. #JenniferLopez та Bandit тут, щоб вкрасти ваші ❤» - сказано у підписі.

У мережі відповіли по-різному: «Ідеально ❤️; Ідеально навіть більше, ніж я уявляла; Ідеал; Любов!!! ❤️; Шикарно 💖; Сумочка сподобалася 👍; Одна з найулюбленіших особистостей! ❤️ красиво 😍; Вау, яке приголомшливе фото; Але Джейло не возила карету свого медового місяця; Новий чоловік, нова робота 🤦🏻‍♂️; Богиня ❤; Сумка – така заява 😍; Ідеальний вигляд; Гарно 😍».

Шанувальники активно вихваляють образи артистки, в яких вона блищить на публіці і намагається при цьому наголосити на своїй підтягнутій фігурі. Тож фанати почали згадати, чим минулого року дивувала виконавиця на модній презентації та який розкішний образ обирала.

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