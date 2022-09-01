Дженнифер Лопес и Бен Аффлек с шумом отпраздновали свою свадьбу, отправились в Париж на мини-отпуск и снова улетели в Италию. Пара сначала отгуляла тайную церемонию с детьми и отпраздновала семьей знаковое событие, а затем отгуляла еще одну свадьбу, но уже для друзей.

Сейчас Лопес активизировала свою работу сразу после семейного праздника и уже снялась в рекламной фотосессии для бренда, с которым сотрудничает много лет. В кожаном пальто и бунтарском образе 53-летняя Лопес привлекла внимание.

«Имя (имена) говорит само за себя. #JenniferLopez и Bandit здесь, чтобы украсть ваши ❤» - сказано в подписи.

В сети ответили по-разному: «Идеально❤️; Идеально даже больше, чем я представляла; Идеал; Любовь!!! ❤️; Шикарно 💖; Сумочка понравилась 👍; Одна из самых любимых личностей! ❤️ красиво 😍; Вау, какое потрясающее фото; Но Джейло не возила карету в свой медовый месяц; Новый муж, новая работа🤦🏻‍♂️; Богиня ❤; Сумка - такое заявление 😍; Идеальный вид; Красиво 😍».

Поклонники активно восхваляют образы артистки, в которых она блистает на публике и старается при этом сделать акцент на своей подтянутой фигуре. Поэтому фанаты начали вспомнитать, чем в прошлом году удивляла исполнительница на модной презентации и какой роскошный образ выбирала.

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