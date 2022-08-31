На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що спеціально для показу колекції одного з українських брендів у рамках Rakuten Fashion Week, який проходить в столиці Японії Токіо, створила міні-альбом «LELEKA», в якому знакові народні пісні набули нового електронного звучання.
Пісні Тіна Кароль записала в колаборації з американським діджеєм Мacro/micro (Томмі Сімпсоном).
«Щоб створити EP «LELEKA» мені пощастило працювати з Тіною Кароль, яка є неймовірною співачкою. Я сподіваюся, що цей EP надихне людство пам’ятати, що життя є найціннішим даром і що ми можемо літати, як лелеки, та досягати нових вершин, як глобальна спільнота», —заявив діджей.
За словами співачки, «LELEKA» — це "послання підтримки всьому українському, це ворожіння на перемогу нашого народу".
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«Голос Тіни Кароль – це справжній політ сили та свободи. Щоб створити альбом, який стане фундаментом для показу цілої колекції, Тіна черпає натхнення у своєму корінні, втілюючи лейтмотиви та яскраві символи української культури у своєму виконанні», — розповіли представники бренду.
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