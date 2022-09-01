Як повідомляє Politeka.net , голлівудській актрисі Шерон Стоун цього року виповнилося 63 роки, артистка веде активний спосіб життя і не стала обмежувати себе і тепер. Вона взяла участь в оригінальній зйомці, давши також вельми провокативне інтерв'ю.
Ікона позачасової краси сама по собі, номінантка на «Оскар» Шерон Стоун посідає центральне місце у вбраннях від кутюр регіональних героїв. Вона наголосила в інтерв'ю, що після 45 років «жінки стають невидимими» у світі, де правлять ейджизм та сексизм.
«Я думаю, що, мабуть, можу говорити за вас і решту жіночої планети, коли я кажу, що робляться величезні зусилля, щоб змусити нас не почуватися вільними і почувати себе пригнобленими. І я не згодна на це», — каже вона.
У своїх мемуарах 2021 року «Краса життя двічі» Шерон Стоун описує шокуючу поведінку чоловіків-босів індустрії, у тому числі одного режисера, який відмовився знімати свої сцени, якщо вона не сиділа на колінах.
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У мережі відреагували на образи та інтерв'ю актриси:
«Закоханий ❤; Це неймовірна фотографія неймовірної жінки 😍; Красива обкладинка!; Чудово; Шикарний кавер; Шикарно 😍🔥💙; Мадонна Санта в топі Шарон 🌹🌹❤; Вона виглядає приголомшливо!; Гарно, супер 👏; Завжди приголомшливо!!».
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