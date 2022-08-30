Джамала, как и ее знакомые из Крыма тоже верит, что все оккупированные территории вскоре будут освобождены от российских оккупантов.

Многие знакомые и друзья украинской певицы Джамалы после 2014 года остались жить в аннексированном россией Крыму. Как признается исполнительница в интервью на YouTube "Українська правда", им там сложно, и они всей душой ждут возвращения в Украину.

По ее словам, крымские татары уже успели приспособиться к "сожительству" с россиянами, но им сложно и они все еще не теряют надежду на освобождение.

"Им сложно… Им сложно эмоционально. Да, они приспособились. Да, они работают. И им очень сложно… Потому что там все знают, вся почва, даже кровь знает о том, что от России никогда в Крыму нам не было хорошо. Никогда! Нам с ними не одной дорогой", — рассказала Джамала.

Джамала поделилась, что ее знакомые радуются, когда на оккупированном полуострове раздаются взрывы и горит российская техника. Они верят, что Украина вскоре освободит Крым.

"Они говорят, что они ждут. Они даже радуются, когда взрывается. Они даже шутят о том, что что-то нам было грустно, мы не чувствовали, как вы там. Это, конечно, шутка. Они знают, они ожидают", — рассказала артистка.

Напомним, певица Джамала показала, как проходит подготовка к польским "Танцам со звездами".

Как Politeka сообщала, певица Джамала познакомила со своим польским партнером по "Танцям з зірками".

Также Politeka писала, что маленький сын певицы Джамалы восхитил исполнением хита "Ой, у лузі червона калина".