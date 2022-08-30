На своей странице в Instagram артистка представила клип на песню «Чекатиму» – это второе видео из альбома четырех мини-историй «Сильна, як ніколи».

Режиссером видеоработ стала Елена Винярская. Если первый клип из серии был в желто-голубых цветах, а сама Камалия там появилась в роскошном платье-вышиванке, то на этот раз тон резко изменился. Теперь певица примерила эффектный красный костюм, парик и шляпу с широкими полями.

"То утро начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину действительно остановило время… Эта песня – боль всех женщин, ожидающих возвращения защитников страны! Сама любовь делает нас всех смелыми и сильными, настоящая любовь управляет каждым, даже на расстоянии. Дает веру и надежду на возвращение любимого в дом", - подчеркнула Камалия.

Поклонники в комментариях уже оценили новый клип Камалии, но сравнивают ее новый образ с Ириной Билык:

"Такое впечатление, что вы копируете Билык, у нее также есть такой образ с таким цветом волос и такой шляпой";

"Нежно! Искренне! Открыто! Глубоко в самое сердце ❤️👏💛💙Образ очень подходит";

"Камалия, вы просто умница!";

"То утро навсегда изменило жизнь, 😢взгляды, а еще друзей знакомых которых никогда не поймешь…больно💔";

Напомним, жену ведущего "Холостяка" Решетника жестко раскритиковали из-за новых кадров.

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