63-летняя Шэрон Стоун в самых роскошных нарядах заговорила о том, как ее угнетали мужчины в прошлом.

Как сообщает Politeka.net, голливудской актрисе Шэрон Стоун в этом году исполнилось 63 года, артистка ведет активный образ жизни и не стала ограничивать себя и теперь. Она приняла участие в оригинальной съемке, дав также весьма провокативное интеревью.

Икона вневременной красоты сама по себе, номинантка на «Оскар» Шэрон Стоун занимает центральное место в нарядах от кутюр региональных героев. Она подчеркнула в интервью, что после 45 лет «женщины становятся невидимыми» в мире, где правят эйджизм и сексизм.

«Я думаю, что, вероятно, могу говорить за вас и остальную часть женской планеты, когда я говорю, что предпринимаются огромные усилия, чтобы заставить нас не чувствовать себя свободными и чувствовать себя угнетенными. И я не согласна на это», — произносит она.

В своих мемуарах 2021 года «Красота жизни дважды» Шэрон Стоун описывает шокирующее поведение мужчин-боссов индустрии, в том числе одного режиссера, который отказался снимать свои сцены, если она не сидела у него на коленях.

В сети отреагировали на образы и интервью актрисы:

«Влюблен ❤; Это невероятная фотография невероятной женщины 😍; Красивая обложка!; Потрясающе; Шикарный кавер; Шикарно 😍🔥💙; Мадонна Санта в топе Шарон 🌹🌹❤; Она выглядит потрясающе!; Красиво, супер 👏; Всегда потрясающе!!».

Напомним, "Красивые девушки": стильная Каминская "застряла" в лифте с подружкой, фото.

Как сообщала Politeka, Друзья Джамалы оказались в оккупации россии: "Там все знают, вся почва, даже кровь знает...".

Также Politeka писала, что "Боль всех женщин": самая богатая певица Украины в новом образе удивила сходством с Билык.