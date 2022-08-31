На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відвертий пост про свою роботу, а також поділилася світлинами з червоної доріжки кінофестивалю в Сараєво, де її супроводжував син Платон.

"Знаєте, що мене підтримує в будь-який момент мого життя? Моя професія! На червоній доріжці в Боснії і Герцоговині я подумала, а що робить мене мною? Моя зовнішність? Моє ім‘я? Моє тіло? І зрозуміла, що я це щось більше. В ці моменти щастя і реалізації ти розумієш, що я, справжня я, це такий момент і потік", — пише Мішина.

Актриса також детальніше розповіла про свої почуття.

"Це точка, в якій немає переживань про те, як правильно і що хтось подумає. В цій точці є чиста любов і вдячність, тотальне прийняття себе і свого шляху. Ти просто є. І тут же я зрозуміла, що саме мій шлях привів мене в точку, в якій я відчуваю себе собою. Всі мої ролі і всі події в житті привели в цю точку. Де я щаслива, де я відчуваю життя під кінчиками пальців буквально", — зізнається "Холостячка".

При цьому, як додала Ксенія, на цьому шляху не обходиться без труднощів.

"Йти в страх, йти до світла, долаючи тьму. Але тільки так можна прийти до того, що цих точок, коли ти відчуваєш себе собою, відчуваєш себе живим, буде все більше і більше, поки вони не зіллються в одну кулю світла і любові, яка по-справжньому і є кожним серед нас", — наголосила зірка.

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