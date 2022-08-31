На своей странице в Instagram артистка разместила откровенный пост о своей работе, а также поделилась фотографиями с красной дорожки кинофестиваля в Сараево, где ее сопровождал сын Платон.

"Знаете, что меня поддерживает в любой момент моей жизни? Моя профессия! На красной дорожке в Боснии и Герцеговине я подумала, а что делает меня мной? Моя внешность? Мое имя? Мое тело? И поняла, что я это что-то большее. В эти моменты счастья и реализации ты понимаешь, что я, настоящая я, это такой момент и поток", — пишет Мишина.

Актриса также подробнее рассказала о своих чувствах.

"Это точка, в которой нет переживаний о том, как правильно и что кто-то подумает. В этой точке есть чистая любовь и благодарность, тотальное принятие себя и своего пути. Ты просто есть. И тут же я поняла, что именно мой путь привел меня в точку, в которой я чувствую себя собой. Все мои роли и все события в жизни привели в эту точку. Где я счастлива, где я чувствую жизнь под кончиками пальцев буквально", - признается "Холостячка".

При этом, как добавила Ксения, на этом пути не обходится без трудностей.

"Идти в страх, идти к свету, преодолевая тьму. Но только так можно прийти к тому, что этих точек, когда ты чувствуешь себя собой, чувствуешь себя живым, будет все больше и больше, пока они не сольются в один шар света и любви , которая по-настоящему и есть каждым среди нас", — подчеркнула звезда.

Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.