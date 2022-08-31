Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк днями повернулася з відпустки Європою і залишилася в Україні. Як і багато українців, вона чує звук сирени під час повітряних тривог. Але нотаріус висловила впевненість в Інстаграмі, що цим українців не зламати.

"І так вся Україна живе вже 6 місяців і 7 днів… так, ті прокляті орки тримають нас у напрузі, але наш народ точно незламний і непокорений!!! Тримаємося, дорогі! І також віримо в наших захисників! Українці найсильніші!!!", - написала Христина Горняк.

Крім того, вона додала, що їй під час найстрашніших подій та моментів сьогоднішніх днів допомагає триматися не лише робота та волонтерство. Зокрема, Христині Горняк приємно читати позитивні коментарі в Інстаграм, які стали для неї особистою опорою.

Варто зазначити, що Володимир Остапчук одружився з юристом Христиною Горняк 15 жовтня 2020 року. Весільна церемонія проходила у заміському комплексі під Києвом. За час урочистості наречена змінила три вбрання. У січні 2021 року Остапчук повідомив, що дружина взяла його прізвище.

Нагадаємо, що дружина Остапчука задумалася про уколи для краси та молодості.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука виставила головну гордість, розкривши секрет стрункої фігури.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука була прикута до ліжка, Горняк розповіла про найтривожнішу подію.