Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк на днях вернулась из отпуска по Европе и осталась в Украине. Как и многие украинцы она слышит звук сирены во время воздушных тревог. Но нотариус высказала уверенность в Инстаграм, что этим украинцев не сломать.

"И так вся Украина живет уже 6 месяцев и 7 дней… да, те проклятые орки держат нас в напряжении, но наш народ точно несокрушимый и непокоренный!!! Держимся, дорогие! И также верим в наших Защитников! Украинцы самые сильные!!!!", - написала Кристина Горняк.

Кроме того, она добавила, что ей во время самых страшных событий и моментов сегодняшних дней, помогает держаться не только работа и волонтерство. В частности, Кристине Горняк приятно читать позитивные комментарии в Инстаграм, которые стали для нее личной опорой.

Стоит отметить, что Владимир Остапчук женился на юристе Кристине Горняк 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.

Напомним, что жена Остапчука задумалась об уколах для красоты и молодости.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука выставила главное достоинство, раскрыв секрет стройной фигуры.

Также Politeka писала, что жена Остапчука была прикована к постели, Горняк рассказала о самом тревожном событии.