Нещодавно стало відомо, що Леся закрила свій притулок для переселенців через зниження потоку людей, а зараз активно працює над новим сезоном програми "Ле Маршрутка". Команда вже зняла кілька випусків, а сама артистка почала активніше ділитися різними кадрами.

Цього разу Нікітюк завзяла вечірнім фото після чергової подорожі містами України, зірка не стала наголошувати на якомусь дорогому чи надмірно яскравому образі. Останнім часом Леся підбирає вбрання для зручності, а не привернення уваги.

В акуратному топі з кольоровим принтом та синіх джинсах із високою посадкою Леся покрасувалася підтягнутою фігурою після зйомок.

Ми також писали, на своїй сторінці в Instagram Нікітюк розмістила ефектні фотографії, на яких вона позує в тоненькій кофтині, що підкреслює її струнку фігуру, і з розпущеним волоссям.

"Доброго ранку та мирного дня ❤️Ми ще на один день ближче до перемоги 💪🏻😎 завдяки ЗСУ", - побажала Леся шанувальникам.

Нагадаємо, росіяни накинулися на Лесю Нікітюк, зірка різко відповіла.

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк прийшла до тями на підлозі біля унітазу: телеведуча розповіла про пережитий кошмар.

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк запропонувала грошову винагороду українцям від 2 до 5 тисяч.