Харизматичная Леся Никитюк развивает свой профиль в Instagram и частеньно посвящает поклонников в самые откровенные подробности своей жизни. Телеведущая ведет насыщенную и яркую жизнь, поэтому ей всегда есть чем поделится.
Так, в своих Stories Леся сообщила, что проснулась от ночных кошмаров в ванной. Дело в том, что во время сигналов воздушной тревоги телеведущая использует ванную комнату в качестве укрытия. На полу она обустроила себе ложе из подушек и покрывала.
Никитюк сообщила, что заснула в 22.30, однако в 2.23 ее разбудила сирена, она перешла в ванну, где снова уснула, но в 4.17 опять проснулась от кошмара на полу.
В 5.47 не выспавшаяся знаменитость принялась собираться на съемки.
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