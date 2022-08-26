Леся Никитюк резко ответила россиянам, которые решили достать телеведущую в ее блоге.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Знаменитость, как и другие звезды, поддержали украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Никитюк сразу после войны занялась благотворительностью и волотерством, открыв Прихисток для украинцев, которые бежали из зоны боевых действий. Но недавно звезда закрыла проект, так как в нем больше надобности. Никитюк отметила при этом, что продолжит помогать некоторым семьям.

Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показала, как россияне пришли к ней в комментарии.

"Красивая, но скоро будет **** русскому!", - написал поклонник органических удобрений в Украине.

"Так русские обычно сами у себя....", написала Леся.

"Всем кто за поребриком! Не трогайте меня, уроды, я сегодня плохо спала", - написала Никитюк в ответ.

Напомним, Леся Никитюк проснулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре

А еще Politeka сообщала, что Никитюк в прозрачном платье на пуговицах поздравила с Днем Независимости

Также Politeka писала, что Леся Никитюк предложила денежное вознаграждение для украинцев от 2 до 5 тысяч



