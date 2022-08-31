Не так давно стало известно, что Леся закрыла свое убежище для переселенцев из-за снижения потока людей, а сейчас активно работает над новым сезоном программы "Ле Маршрутка". Команда уже сняла несколько выпусков, а сама артистка начала активнее делиться различными кадрами.

В этот раз Никитюк звастнула вечерним фото после очередного путешествия по городам Украины, звезда не стала делать акцент на каком-либо дорогом или излишне ярком образе В последнее время Леся подбирает наряды для удобства, а не привлечения внимания.

В аккуратном топе с цветным принтом и синих джинсах с высокой посадкой Леся покрасовалась подтянутой фигурой после съемок.

Мы также писали,на своей странице в Instagram Никитюк разместила эффектные фотографии, на которых она позирует в тоненькой кофточке, подчеркивающей ее стройную фигуру, и с распущенными волосами.

"Доброго утра и мирного дня❤️Мы еще на один день ближе к победе💪🏻😎 благодаря ВСУ", — пожелала Леся поклонникам.

Напомним, россияне набросились на Лесю Никитюк, звезда резко ответила.

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк очнулась на полу возле унитаза: телеведущая рассказала о пережитом кошмаре.

Также Politeka писала, что Леся Никитюк предложила денежное вознаграждение украинцам от 2 до 5 тысяч.