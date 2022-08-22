В прошлом месяце Леся Никитюк закрыла приют, в котором принимала беженцев. Но на этом теледтва не перестала делать добрые дела — она продолжает помогать некоторым семьям. Многие нуждаются в постоянной помощи, поэтому Леся призвала украинцев помогать переселенцам.
В своих сторис Instagram телеведущая опубликовала милый кадр с малышом на руках.
«Я прошу всех не забывать про семьи переселенцев. Им необходима наша помощь. Если кто-то хочет взять семью под опеку. Это может быть 2, 3, 4, 5 тысяч. Пожалуйста, пишите мне в ТГ», - обратилась Леся Никитюк.
Ранее, телеведущая подискивала хорошего мужчину для переселенки Тамары из Краматорска.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Остапчук впервые за полгода приехал к детям в Канаду, кадры: "Ну и наконец-то..."
Деоккупация Крыма: в Офисе президента раскрыли детали, каким путем пойдет Украина
Руслану Писанку и ее маму провожают в последний путь: появились трогательные кадры прощания со звездой
Горовая после возвращения в Украину показала, кого случайно встретила на улице: "А где Потап?"
"Этот день наступил. Ищем тёте Тамаре из Краматорска хорошего мужчину. Подписчики 50+ пишите мне в директ.
"Нужно тёте Тамаре очень хорошего мужчину. Тёть Тамар, ну если хороший, то пусть бы был", - объяснила Леся.
Напомним, Леся Никитюк стоя возле красной калины жестко присрамила россиян
Также Politeka сообщала, что Леся Никитюк в нескромном виде показала, как оказалась в бане
А еще Politeka писала, что Никитюк и Jerry Heil записали веселый хит о зареванной россиянке, видео