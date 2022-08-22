Телеведущая Леся Никитюк призвала украинцев брать под опеку семьи переселенцев, которые вынуждены из-за войны начинать жизнь с нуля.

В прошлом месяце Леся Никитюк закрыла приют, в котором принимала беженцев. Но на этом теледтва не перестала делать добрые дела — она ​​продолжает помогать некоторым семьям. Многие нуждаются в постоянной помощи, поэтому Леся призвала украинцев помогать переселенцам.

В своих сторис Instagram телеведущая опубликовала милый кадр с малышом на руках.

«Я прошу всех не забывать про семьи переселенцев. Им необходима наша помощь. Если кто-то хочет взять семью под опеку. Это может быть 2, 3, 4, 5 тысяч. Пожалуйста, пишите мне в ТГ», - обратилась Леся Никитюк.

Ранее, телеведущая подискивала хорошего мужчину для переселенки Тамары из Краматорска.

"Этот день наступил. Ищем тёте Тамаре из Краматорска хорошего мужчину. Подписчики 50+ пишите мне в директ.

"Нужно тёте Тамаре очень хорошего мужчину. Тёть Тамар, ну если хороший, то пусть бы был", - объяснила Леся.

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