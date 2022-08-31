Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер, яка минулої зими зробила пластичну операцію та збільшила собі форми, вирішила розповісти про свої проблемні будні. Страждаючи від алергії, дівчина випала зі своїх планів дня та відпочинку та зізналася, наскільки сильно для неї дискомфортні такі ситуації.

Не обійшлося без сліз та невдоволення, оскільки Ганна не звикла до таких алергічних нападів і була вкрай незадоволена.

Ніколи не думала, що від алергії може бути так погано. Сьогодні я просто розумію вам тут, бо на роботу не здатна» - написала Ганна під добіркою кадрів.

До цього Анна опублікувала відео, в якому хотіла показати, як робить зачіску та макіяж, проте всі дивилися на її образ. Справа в тому, що на відео співачка з'явилася у прозорій мереживній піжамі.

Користувачі відразу почали коментувати нове відео Трінчер, ділячись своєю думкою щодо її вигляду: "Неймовірна", "Навіщо стільки ботоксу, штучності? Така молода дівчина", "Дуже красиво", "Ну ок, та й спати можна, чоловіка точно не злякаєш ".

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