Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая прошлой зимой сделала пластическую операцию и увеличила себе формы, решила рассказать о своих проблемных буднях. Страдая от аллергии, девушка выпала из своих планов дня и отдыха и призналась, насколько сильно для нее дискомфортны такие ситуации.

Не обошлось без слез и недовольства, поскольку Анна не привыкла к таким аллергическим приступам и была крайне недовольна.

«Никогда не думала, что от аллергии может быть так плохо. Сегодня я просто поною вам тут, ибо на работу не способна» - написала Анна под подборкой кадров.

До этого Анна опубликовала видео, в котором хотела показать, как делает прическу и макияж, однако, все смотрели на ее образ. Дело в том, что на видео певица появилась в прозрачной кружевной пижаме.

Пользователи тут же принялись комментировать новое видео Тринчер, делясь своим мнением относительного ее вида: "Невероятная", "Зачем столько ботокса, искусственности? Такая молодая девушка", "Очень красиво", "Ну ок, да и спать можно, мужчину точно не испугаешь".

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