Модель Ганна Неплях, зірка "Міс Україна Всесвіт", показала, яке нещастя з нею сталося, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ганна Неплях – відома українська модель, яка стала переможницею проекту "Міс Україна Всесвіт". Після цього зірка вирушила на Міс Світу, але там не змогла зайняти призові місця. Після початку війни модель довгий час не поверталася до України, змінивши 11 країн проживання. Але зрештою повернулася додому. А днями Анна вирушила до Риму, Італія.

Не забуває Неплях і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка опублікувала фото, розповівши про свої проблеми.

"Взагалі день якийсь, коли все валиться з рук:

Розбила вазу

10 разів вдарилася

Підслизнулася у ванній на кахлі

Душилася водою", - написала Ганна у своєму сторіс.

"Шановні мої лиходійки, а можна, щоб ваші ворожки на мене посилали не все відразу?", - написала Неплях прохання і додала веселий смайлик.

Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт" Неплях поїхала до Італії і вразила одкровенням

А ще Politeka повідомляла, що "Міс Україна-Всесвіт" Неплях з вином у руках розкривалася в мережі

Також Politeka писала, що "Міс Україна-Всесвіт" Неплях похвалилася незвичайним досягненням



