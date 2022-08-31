Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель, которая стала победительницей проекта "Мисс Украина Вселенная". После этого звезда отправилась на "Мисс Мира", но там не смогла занять призовые места. После начала войны модель долгое время не возвращалась в Украину, сменив 11 стран проживания. Но в конечном итоге вернулась домой. А на днях Анна отправилась в Рим, Италия.

Не забывает Неплях и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда опубликовала фото, рассказав о своих проблемах.

"Вообще день какой-то, когда все валится из рук:

Разбила вазу

10 раз ударилась

Подскользнулась в ванной на кафеле

Давилась водой", - написала Анна в своем сторис.

"Уважаемые мои злодейки, а можно, чтобы ваши гадалки на меня посылали не все сразу?", - написала Неплях просьбу и добавила веселый смайлик.

Напомним, "Мисс Украина Вселенная" Неплях укатила в Италию и поразила откровением

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