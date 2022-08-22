Популярная украинская модель и обладательница титула "Мисс Украина-Вселенная" Анна Неплях, которая после скитаний за границей недавно вернулась домой, часто делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз модель выложила несколько кадров из Днепра, где побывала на красивом празднике.
Как видно, на новых фотографиях Анна запечатлена в очаровательной цветочной фотозоне. Перед камерой она появилась в легком небесно-голубом платье до пят, под которым нет белья. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру изящные формы модели. Ее волосы распущены и элегантно уложены, а на лице аккуратный макияж.
В подписи к фото Неплях ничего не написала, оставила лишь синее эмодзи-сердечко. Зато поклонники тут же принялись комментировать новые фото модели, засыпая ее комплиментами: "Выходи за меня", "Вау, какая утонченная красота", "Очень красивая", "Принцесса", "Небесная леди", "И за меня выходи", "Прекрасный образ", "Красивая какая, Боже", "Непревзойденная", "Очень хорошая", "Красивые глаза!".
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