Актриса Катя Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", розповіла, хто в неї улюбленець із українських співачок, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Зірка також займається спортом та вчить українців сідати на шпагат. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила відповісти на запитання фанів.

"Скільки чашок кави на день є допустимою для чоловіка 75 кг?", - запитав фан.

"2 чашки", - написала у відповідь Нікітіна.

"Як виглядає хлопець твоєї мрії?", - Запитав ще один фанат.

"Такий ще не народився", - відповіла зірка.

"Яке ваше свято кохане?", - запитала фанатка.

"День народження", – відповіла Катя.

"Коли приїдеш до Кременчука?", - поцікавилася фанатка.

"Не знаю", - чесно відповіла Нікітіна.

"Приїжджайте до Туреччини на відпочинок:)", - запропонував фанат.

"Який відпочинок? У нас війна в країні!" - написала Катя.

"Хто ваша улюблена співачка? Яка улюблена книга? А серіал? Ви така офігенна", - написав фанат.

"Зараз кайфую від Джері Хеїл. "Квіти для Елжерона". "Stranger things", - написала у відповідь зірка.

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