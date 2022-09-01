Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Зірка також займається спортом та вчить українців сідати на шпагат. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила відповісти на запитання фанів.
"Скільки чашок кави на день є допустимою для чоловіка 75 кг?", - запитав фан.
"2 чашки", - написала у відповідь Нікітіна.
"Як виглядає хлопець твоєї мрії?", - Запитав ще один фанат.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Прихована мобілізація в росії набирає обертів: військкомати отримали новий наказ
Помер Михайло Горбачов: що відомо про першого та єдиного президента СРСР
Лілія Ребрик після звільнення з телебачення поділилася радісною новиною: "Ми з татом зробимо все..."
Кошового та Пікалова з "Квартал 95" нагородили орденом: з'ясувалося, за які заслуги
"Такий ще не народився", - відповіла зірка.
"Яке ваше свято кохане?", - запитала фанатка.
"День народження", – відповіла Катя.
"Коли приїдеш до Кременчука?", - поцікавилася фанатка.
"Не знаю", - чесно відповіла Нікітіна.
"Приїжджайте до Туреччини на відпочинок:)", - запропонував фанат.
"Який відпочинок? У нас війна в країні!" - написала Катя.
"Хто ваша улюблена співачка? Яка улюблена книга? А серіал? Ви така офігенна", - написав фанат.
"Зараз кайфую від Джері Хеїл. "Квіти для Елжерона". "Stranger things", - написала у відповідь зірка.
Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" у вузькому топіку наочно показала, чому їй нічого не потрібно збільшувати
А ще Politeka повідомляла, що блондинка з "Жіночого кварталу" засвітилася у компанії зіркового нареченого.
Також Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" в міні вразила своєю фігуркою