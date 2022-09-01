Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Звезда также занимается спортом и учит украинцев садиться на шпагат. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила ответить на вопросы фанатов.
"Сколько чашек кофе в день есть допустимым для мужчины 75 кг?", - спросил фан.
"2 чашки", - написала в ответ Никитина.
"Как выглядит парень твоей мечты?", - спросил еще один фанат.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Лицо Потапа парализовало, Каменских рассказала, почему это произошло: "Ты не можешь есть, пить..."
Кароль оконфузилась, попытавшись перепеть "Червону калину": "Осквернили песню..."
"Все студенты столичных вузов": в центре Киева совершено тяжелое преступление
"Вечная память": звезда "Х-Фактора" Николайчук эмоционально обратилась к украинцам
"Такой еще не родился", - ответила звезда.
"Какой ваш праздник любимый?", - спросила фанатка.
"День рождения", - ответила Катя.
"Когда приедешь в Кременчуг?", - поинтересовалась фанатка.
"Не знаю", - честно ответила Никитина.
"Приезжайте в Турцию на отдых :)", - предложил фанат.
"Какой отдых? У нас война в стране!", - написала Катя.
"Кто ваша любимая певица? Какая любимая книга? А сериал? Вы такая офигенная", - написал фанат.
"Сейчас кайфую от Джери Хэил. "Цветы для Элжерона". "Stranger things", - написала в ответ звезда.
Напомним, блондинка из "Женского квартала" в узком топике наглядно показала, почему ей ничего не нужно увеличивать
А еще Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" засветилась в компании звездного жениха
Также Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" в мини впечатлила своей фигуркой