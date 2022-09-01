Актриса Катя Никитина, звезда "Женского квартала", рассказала, кто у нее любимец из украинских певиц, поделившись в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Звезда также занимается спортом и учит украинцев садиться на шпагат. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила ответить на вопросы фанатов.

"Сколько чашек кофе в день есть допустимым для мужчины 75 кг?", - спросил фан.

"2 чашки", - написала в ответ Никитина.

"Как выглядит парень твоей мечты?", - спросил еще один фанат.

"Такой еще не родился", - ответила звезда.

"Какой ваш праздник любимый?", - спросила фанатка.

"День рождения", - ответила Катя.

"Когда приедешь в Кременчуг?", - поинтересовалась фанатка.

"Не знаю", - честно ответила Никитина.

"Приезжайте в Турцию на отдых :)", - предложил фанат.

"Какой отдых? У нас война в стране!", - написала Катя.

"Кто ваша любимая певица? Какая любимая книга? А сериал? Вы такая офигенная", - написал фанат.

"Сейчас кайфую от Джери Хэил. "Цветы для Элжерона". "Stranger things", - написала в ответ звезда.

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