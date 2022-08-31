Як пише Politeka.net, у себе в Інстаграм Раміна повідомила, що знімала власний випуск про Маріуполь. Спираючись на дані захисників Маріуполя, блогерка підрахувала, що від куль російських окупантів загинула кожна дев'ята людина.

Водночас учора з'явилася інша інформація про жертви серед цивільних з моргу, і вона ще більше лякає.

«Вчора з'явилися дані від активіста, який повідомив про 87 тисяч жертв серед мирного населення. Це кожна п'ята людина. А скільки ще братських могил та тіл, яких поховали?», - зауважила журналістка.

Українців шокували кількість загиблих у Маріуполі. Вони називають це генацид.

"Це просто жах , це геноцид українського народу, таке не прощається і не забувається 😢"

"Чому це так замовчується? зараз усі приберуть, наведуть свої порядки і замилять очі... чому мер міста ніяк не відповідає, він теж причетний, він запевняв, все буде добре, а добре тільки в нього",

"А потім вони радісно розповідають, як врятували українців від нацистів і почали відновлювати та відбудувати нове російське місто",

"Так і є. Моя бабуся загинула від їхніх бомб. Вивезти навіть за гроші ніхто не погодився за життя, надто сильно бомбили їхню вулицю, нікого не пускали. І однокласника теж убили, багато знайомих… нехай земля їм буде пухом… дуже багато загиблих, нікого не пробачимо" - пишуть у мережі.

Напомним, Рамина Эсхакзай показала мужчину и рассказала об отношениях с ним: "Принципиально не изменяю"

Как сообщала Politeka, бывшая Козловского Рамина Эсхакзай рассекретила своего жениха, который воюет на фронте: "Адекватный мужчина"

Также Politeka писала, что Остапчук показал, как бабка путина набросилась на Нэнси Пелоси: "Как не стыдно"